«غبور» تقر زيادات في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» خلال أغسطس

أقرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، زيادات جديدة في أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 بقيمة تتراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

صعدت أسعار طرازات هيونداي إلنترا HD الفئة الأولى «GL» إلى 345 ألف جنيه، بدلًا من 335 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «إلنترا HD» الفئة الثانية «GL SR» إلى 355 ألف جنيه، مقابل 342 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «إلنترا HD» الفئة الثالثة «GL DAB ABS» إلى 365 ألف جنيه، مقارنة بنحو 355 ألفًا.

وارتفع سعر سيارات «إلنترا HD» الفئة الرابعة «GL DAB ABS» إلى 375 ألف جنيه، بدلًا من 360 ألفًا.

ينتمي طراز «إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، يخرج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

دعمت سيارات هيونداى النتراHD – الفئة الأولى- ببعض التجهيزات من بينها «مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، جنوط 15 بوصة، وغيره».

وتقدم طرازات هيونداى إلنترا HD – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

وزودت طرازات هيونداي النترا HD – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD – وسائد هوائية للسائق وللراكب الأمامي، وغيرها».

تزيد – الفئة الرابعة- ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية، جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».