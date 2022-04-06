أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال وشانجان» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» بقيمة بلغت 45 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر أبريل الحالى.

ارتفعت أسعار طرازات «إلنترا CN7» الفئة الأولى «Smart» بقيمة بلغت 425 ألف جنيه، مقابل 383 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «إلنترا CN7» الفئة الثانية «Smart Safety» إلى 430 ألف جنيه، بدلًا من 393 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «إلنترا CN7» الفئة الثالثة «Smart Fun» إلى 450 ألف جنيه، مقارنة بنحو 405 ألفًا.

وارتفع سعر سيارات «إلنترا CN7» الفئة الرابعة إلى 475 ألف جنيه، مقابل 430 ألفًا.

وقدرت طرازات «إلنترا CN7» الفئة الخامسة «Modern» بسعر 500 ألف جنيه، بدلًا من 455 ألفًا.

ينتمي طراز «النترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.

زودت سيارات «هيونداي النترا CN7» ببعض المواصفات ووسائل الأمان، ومن أبرزها “وسائد هوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، و ونظام الثبات الإلكتروني ESB، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAS، ونظام مراقبة النقطة العمياء، و نظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية”.

ودعمت بمجموعة من التجهيزات ومنها “خاصية المفتاح الذكي مع وجود زر تشغيل وإيقاف / المحرك، وخاصية اختيار وضعية نظام القيادة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر وإضاءة، وزجاج كهربائي، وكاميرا خلفية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف”.

وتقدم ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها “مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، ومكييف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود فتحات خلفية، وإضاءة المصابيح الإمامية والخلفية led، ومرايات جانبية مزودة باشارات مع إمكانية الطي كهربائيًا، مصابيح تعمل بإضاءة الهالوجين”.

وزودت بتجهيزات إضافية ومنها “فرش المقاعد من الجلد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومرآه داخلية ذاتية التعتيم، وعجلة القيادة وعصا ناقل الحركة مكسوه من الجلد، وباور سترينج كهرباء، التحكم بمقعد السائق كهربائيًا مع وجود ذاكرة داخلية، ومسند يد خلفي، وشبكة أمامية من الكروم، وحليات بالاكصدام من الكروم”.

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وراديو، ومدخل USB، وبلوتوث)، وامكاينة ربط الهاتف بالتطبيقات الذكية، ونظام التعرف على الصوت، وشاحن هاتف لاسلكي، وشاشة عدادات ديجيتال 10.25 بوصة، وغيرها”.