«غبور» تقترب من تجميع «هيونداي إلنترا AD» محليا

تستعد مجموعة «جى بى غبور أوتو» المتخصصة فى مجال تصنيع وبيع السيارات، لتجميع طرازات «هيونداى إلنترا AD» محليًا خلال النصف الاول من العام المقبل.

قال مصدر مسؤول بمجموعة «جى بى غبور أوتو» إنها أنهت المفاوضات مع «هيونداي» لإنتاج طرازات «إلنترا AD» محليًا فى إطار التوسع فى تجميع طرازات العلامة الكورية، لاسيما مع زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصانع.

وأضاف أنه جار حاليًا التنسيق مع «هيونداي» لتوريد الشحنات المستوردة من الأجزاء والمكونات الخاصة بعمليات التجميع المحلي، تمهيدًا لبدء الإنتاج الفعلى المتوقع أن يكون خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن إستراتيجية «غبور أوتو» تعتمد على التوسع فى تصنيع السيارات بمصر، بهدف تخفيض التكاليف وتقديم طرازات بأسعار تنافسية، موضحا أن مشروعات التجميع المحلى تسهم بشكل كبير فى طرح الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب، وذلك كبديل عن استيراد المركبات كاملة الصنع وتأخر وصول الشحنات من الخارج.

وأكد أن إنتاج طراز «هيونداى إلنترا AD» سيكون بديلاً عن الجيل السابق لـ«Elentra HD» الذى تم إيقافه رسميًا منذ عدة أشهر، لأسباب تتعلق بانتهاء المخزون من المكونات، وتوقف التوريدات من قبل الصانع الكوري.

جدير بالذكر أن مجموعة «جى بى غبور أوتو» تستحوذ على العديد من الماركات التجارية، ومنها «هيونداي، وشيري، وجريت وول، وهافال، وشانجان»، بخلاف أذرع شركات التمويل، وعدد من المصانع المتخصصة فى تجميع بعض سيارات الركوب.

كما تنتج المجموعة حاليًا طرازًا واحدًا من العلامة الكورية «هيونداي»، هو «أكسنت RB» الذى يتم تجميعه بمصانع «بريما» بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، بالإضافة إلى 4 طرازات من «شيري»، هى: «أريزو 5، وتيجو 3، وتيجو 7، وتيجو 8» المنتجة، لدى «أبو الفتوح للسيارات».