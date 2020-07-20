«غبور» تعلن عن أسعار سيارات «هيونداي النترا HD» موديل 2021 (صور)

أرسلت مجموعة “جي بي غبور أوتو“- الوكيل المحلى للعلامات التجارية “هيونداي، ومازدا، وشيري، جيلي”- لشبكة موزعيها المعتمدين- القائمة السعرية الجديدة للعلامة الكورية، التى تضمنت أسعار سيارات هيونداي النترا HD موديل 2021 – ذات النسخة المجمعة محليًا، بزيادات سعرية تصل إلى 2000 جنيه عن الموديل الحالى.

ووفقًا لأسعار «هيونداي»، تقدم طرازات «النترا HD» موديل 2021 الفئة الأولى «GL» بسعر يصل إلى 234.9 ألف جنيه.

وقدرت أسعار سيارات هيونداي «إلنترا HD» الفئة الثانية «GL SR» بنحو 241.9 ألف جنيه.

وحددت «جي بي غبور أوتو» أسعار طرازات «هيونداي النترا 2021» الفئة الثالثة «GL DAB ABS» بقيمة بلغت 247.9 ألف جنيه.

وسجلت أسعار سيارات «هيونداي النترا HD» الفئة الرابعة « GL DAB ABS» نحو 254.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الخامسة «GL H/L» بقيمة 262.9 ألف جنيه.

وينتمي طراز هيونداى «النترا HD» – ذات النسخة المجمعة محليًا، لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليعطى قوة قدرها 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر، بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تعتمد السيارة على على منظومة الجر الأمامي، التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.