سيــارات

«غبور» تعلن عن أسعار سيارات «شانجان CS15» الجديدة

تقدم الفئة الأولي بسعر 229.9 ألف جنيه
أحمد عوض 2:38 م, الخميس, 3 يونيو 21 2:38 م, الخميس, 3 يونيو 21

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أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وجيلي» في مصر، أسعار سيارات «شانجان CS15» التى تم تقديها – عبر فئتين- في السوق المحلية.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «شانجان»، حددت أسعار سيارات «شانجان CS15» الفئة الأولى بنحو 229.9 ألف جنيه.

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وقدرت أسعار طرازات «شانجان CS15» الفئة الثانية بنحو 244.9 ألف جنيه.

وينتمي طراز «شانجان CS15» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بينتج قوة 107 “حصان، وعزم أقصى للدروان 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.

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بقلم أحمد عوض

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