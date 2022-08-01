«غبور» تعلن زيادة أسعار سيارات «هيونداي كريتا».. تعرف على التفاصيل

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي كريتا بقيمة بلغت 30 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، ارتفعت أسعار طرازات «كريتا» الفئة الأولى «SMART» إلى 485 ألف جنيه.

وقفزت أسعار سيارات «كريتا» الفئة الثانية «SMART PLUS» إلى 500 ألف جنيه.

وصعدت أسعار طرازات «كريتا» الفئة الثالثة «MODERN» إلى 525 ألف جنيه.

ارتفع سعر «كريتا» الفئة الرابعة «ADVANCED» إلى 550 ألف جنيه.

ينتمى طراز «كريتا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 113 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.1 ثانية.