«غبور» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات «هيونداي أكسنت RB»

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي ل«هيونداي»، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية
أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|GL
|585
|600
|GL SR
|595
|610
|GL DAB+ABS
|610
|625
|GL DAB+ABS Plus
|625
|640
|GL HL
|635
|650
وتدعم «أكسنت RB» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.
وزودت طرازات هيونداي أكسنت RB ”الفئة الأولى” ببعض المواصفات والتجهيزات، من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».