«غبور» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات «هيونداي أكسنت RB»

قفزت إلى 650 ألف جنيه

«غبور» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات «هيونداي أكسنت RB»
المال - خاص

المال - خاص

3:48 م, الأحد, 15 أكتوبر 23

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي ل«هيونداي»، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
GL585600
GL SR595610
GL DAB+ABS610625
GL DAB+ABS Plus625640
GL HL635650
القيمة بالألف جنيه

وتدعم «أكسنت RB» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وزودت طرازات هيونداي أكسنت RB ”الفئة الأولى” ببعض المواصفات والتجهيزات، من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

المال - خاص

المال - خاص

3:48 م, الأحد, 15 أكتوبر 23