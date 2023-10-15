«غبور» تعلن الأسعار الجديدة لسيارات «هيونداي أكسنت RB»

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي ل«هيونداي»، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد GL 585 600 GL SR 595 610 GL DAB+ABS 610 625 GL DAB+ABS Plus 625 640 GL HL 635 650 القيمة بالألف جنيه

وتدعم «أكسنت RB» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وزودت طرازات هيونداي أكسنت RB ”الفئة الأولى” ببعض المواصفات والتجهيزات، من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».