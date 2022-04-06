بعد الزيادات الأخيرة أسعار ومواصفات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2022￼

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، زيادة أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

قفزت أسعار طرازات «أكسنت RB» الفئة الأولى «GL» إلى 280 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» الفئة الثانية «GL SR» إلى 290 ألف جنيه، مقابل 254.9 ألف.

وصعدت أسعار طرازات «أكسنت RB» الفئة الثالثة «GL DAB+ABS» إلى 296 ألف جنيه، بدلًا من 260.9 ألف.

وارتفع سعر سيارات «أكسنت RB» الفئة الرابعة «GL HL» إلى 316 ألف جنيه.

ينتمي طراز «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

زودت سيارات هيونداي أكسنت RB – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات، ومن أبرزها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو -عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث- مدخل USB، وغيرها».

تقدم طرازات «هيونداى أكسنت RB»- الفئة الثانية — بنفس التجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى «فتحة سقف، وشاشة وسائط 7 بوصة وغيرها».

دعمت سيارات «أكسنت RB»- الفئة الثالثة – بنفس والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وغيرها».

تقدم طرازات «أكسنت RB»- الفئة الرابعة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، لإضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «جهاز تحديد المسافة الخلفية، ومثبت سرعة، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، وغيرها».

زودت الفئة الخامسة بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف، وغيرها».