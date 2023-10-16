«غبور» تعلن أسعار سيارات «هافال H6» خلال أكتوبر

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «جريت وول – هافال» فى مصر، عن أسعار سيارات هافال H6 موديل 2022 والتى يتم تقديمها عبر 4 فئات في السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى.
أسعار هافال H6 موديل 2022
|الفئة
|السعر
|Standard
|935 ألف
|Deluxe
|990 ألف
|Deluxe SR
|مليون و25 ألف
|High Deluxe
|مليون و100 ألف
وتقدم طرازات «هافال H6» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.
وزودت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن السلامة، من أبرزها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- خاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC- أنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB- مساعد للفرامل BA – ثبات إلكتروني – التحكم في الثبات عند المرتفعات – مثبت سرعة – نظام مراقبة ضغط الاطارات – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».
ودعمت السيارة بالعديد من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED- مصابيح شبورة خلفية – مرايات كهرباء – إشارات بالمرايات الجانبية LED- مفتاح ذكي – زر تشغيل / إيقاف المحرك – سخانات بالزجاج الخلفي – مكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية – جنوط رياضية 18 بوصة».
وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10.25 بوصة – مخرج 12 فولت – مدخل USB- بلوتوث – نظام تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وكار بلاي، غيرها».
وتقدم طرازات هافال H6 – الفئة الثانية- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «4 وسائد هوائية – مصابيح ضباب أمامية LED- إمكانية فتح الشنطة الخلفية كهربائيًا – نظام تثبيت السرعة مع وجود أنظمة TJA – FCW – LKA – TSR – كاميرا 360 دجة – حساسات أمامية، ومرايات ذاتية التعتيم – مكيف هواء ثنائي التحكم – مسند يد خلفية – عجلة القيادة من الجلد – فرش جلد – مقاعد كهرباء داعمة للقطانية مع وجود خاصية تبريد الكراسي الأمامية – منافذ كهرباء – عدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها».
ودعمت طرازات هافال H6 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف بانوراما – إضاءة محيطة بفتحة السقف، وغيرها».
فيما تزيد الفئة الرابعة – ببعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «عدد 6 وسائد هوائية – شاشة وسائط 12.3 بوصة – خاصية تعديل مقعد السائق كهربائيًا – ساخانات بعجلة القيادة – مخرج 12 فولت – تحذير الخروج من الحارة المرورية – نظام النقاط العمياء – تحذير من الاصطدام الخلفي – خاصية التنبيه وإيقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف – نظام الركن الذاتي، وشاحن لاسلكي، وغيرها».