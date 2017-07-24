غبور تطرح هيونداي إلانترا اتش دي 2018 .. تعرف على السعر

أحمد شوقيتعتزم شركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي الكورية طرح موديل 2018 من طرازا الانترا HD المجمعة محليا؛ خلال الأيام المقبلة.وأرسلت الشركة إلى شبكة موزعيها قائمة بأسعار جميع فئات السيارة؛ بالإضافة إلى أسعار موديل 2018.ووفق القائمة السعرية التي أرسلها الوكيل إلى شبكة موزعيه؛ وصل سعر مود

أحمد شوقي

تعتزم شركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي الكورية طرح موديل 2018 من طرازا الانترا HD المجمعة محليا؛ خلال الأيام المقبلة.

وأرسلت الشركة إلى شبكة موزعيها قائمة بأسعار جميع فئات السيارة؛ بالإضافة إلى أسعار موديل 2018.

ووفق القائمة السعرية التي أرسلها الوكيل إلى شبكة موزعيه؛ وصل سعر موديل 2018 من هيونداي إلانترا GL إلى 228,9 ألف جنيه مقابل 225 ألف لموديل 2017؛ فيما وصل سعر النسخة الـ Tinted Glass من السيارة إلى 229,9 ألف جنيه لموديل 2018 مقابل 226 ألف لموديل 2017.

أما الفئة الثانية من هيونداي إلانترا GL SR فوصل سعرها إلى 233,9 ألف جنيه لموديل 2018؛ مقابل 230 ألف جنيه لموديل 2017؛ كما سجلت النسخة الـ Tinted Glass من الفئة الثانية سعر 234,9 ألف جنيه مقابل 231 ألف لموديل 231 ألف جنيه لموديل 2017.

ووصل سعر الفئة الثالثة “إلانترا” GL DAB ABS إلى 245,9 ألف جنيه لموديل 2018؛ مقابل 241,9 ألف جنيه لموديل 2017، كما وصلت النسخة الـ Tinted Glass من هذه الفئة إلى 246,9 ألف جنيه مقابل 242,9 ألف لموديل 2017. وسجلت الفئة الأعلى من إلانترا “هاي لاين” موديل 2018 سعر 258,9 ألف جنيه مقابل 252 ألف لموديل 2017، كما بلغ سعر النسخة الـ Tinted Glass من فئة الـ”هاي لاين” إلى 259,9 ألف جنيه مقابل 253 ألف لموديل 2017.

وأوضح أحد موزعي “غبور أوتو” أن طرح موديل 2018 من “إلانترا” تأخر كثيرًا بسبب حالة الركود التي تجتاح سوق السيارات منذ عدة اشهر؛ على خلفية القرارات الاقتصادية؛ وأهمها تعويم الجنيه، ورفع أسعار الفائدة، وتقييد فرص الحصول على قرض السيارة؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والإحجام عن الشراء في ظل ثبات الدخول؛ حيث تآكلت القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت إلى أن التخفيضات التي طرحها الوكيل خلال الفترة الماضية استهدفت التخلص من مخزون 2017 تمهيدًا لعرض موديل 2018؛ فضلا عن تقليل مستوى المعروض في السوق؛ لمنه الموزعين والتجار من التلاعب في الأسعار؛ من خلال الخصومات الكبيرة التي يلجأون إليها لتحريك السوق؛ متجاهلين تعليمات الوكلاء؛ مما يؤدي لاتساع الفجوة بين أسعار الوكلاء وأسعار موزعيهم.