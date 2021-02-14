سيــارات

«غبور» تطرح فئة جديدة من سيارات «هيونداي أكسنت RB».. تعرف على التفاصيل

تقدم بسعر 239.9 ألف جنيه
المال - خاص 3:11 م, الأحد, 14 فبراير 21 3:11 م, الأحد, 14 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت مجموعة “جي بي غبور أوتو” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي” في مصر، عن تقديم فئة جديدة من سيارات “هيونداي أكسنت RB” بسعر 239.9 ألف جنيه في السوق المحلية.

وينتمي طراز “هيونداى أكسنت RB” لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

اقرأ أيضا  مواصفات وأسعار سيارات «بروتون ساجا» موديل 2021

الأبعاد الخارجية

الطول 4370 مم
العرض 1705 مم
الارتفاع 1455 مم
سعة الشنطة الخلفية 389 لترًا

هيونداي أكسنت RB

دعمت سيارات «هيونداي أكسنت RB» الفئة الجديدة بمجموعة من المواصفات والتجهيزات، ومنها “عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للإنغلاق ABS، ومصابيح ضباب أمامية، ونظام مانع تشغيل المحرك، وجنوط 16 بوصة، وجهاز تحديد المسافة الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، ومثبت سرعة.

اقرأ أيضا  مواصفات وأسعار سيارات «سيات تاراكو» موديل 2021

وتضمنت كماليات إضافية منها “زجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للإمالة، ومسند يد أمامي، وخاصية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول”.

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “راديو، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وعدد 4 مكبرات صوتية، ومشغل صوت AUX/USB- بلوتوث، وشاشة وسائط 7 بوصات، وغيرها”.

اقرأ أيضا  هيونداي تطور «روبوت ذكي» ذاتي الحركة على هيئة مركبة
هيونداي أكسنت RB
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

مرسيدس بنز تستعد لسحب أكثر من مليون سيارة لعيوب فى أنظمة البرامج

أحمد فراج 12:18 م, الأحد, 14 فبراير 21

مواصفات وأسعار سيارات «بروتون ساجا» موديل 2021

المال - خاص 1:06 ص, الأحد, 14 فبراير 21

أسعار ومواصفات سيارات «سوزوكي سويفت» موديل 2021

المال - خاص 12:21 ص, الأحد, 14 فبراير 21

أسعار ومواصفات سيارات «ستروين C3 إير كروس» موديل 2021

المال - خاص 8:48 ص, السبت, 13 فبراير 21

مواصفات وأسعار سيارات «سيات تاراكو» موديل 2021

المال - خاص 8:46 ص, السبت, 13 فبراير 21

حوافز «كورونا» ترفع الحصة السوقية للسيارات الكهربائية بالاتحاد الأوروبى إلى %16.5

أحمد شوقي 7:48 ص, السبت, 13 فبراير 21