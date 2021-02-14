«غبور» تطرح فئة جديدة من سيارات «هيونداي أكسنت RB».. تعرف على التفاصيل

أعلنت مجموعة “جي بي غبور أوتو” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي” في مصر، عن تقديم فئة جديدة من سيارات “هيونداي أكسنت RB” بسعر 239.9 ألف جنيه في السوق المحلية.

وينتمي طراز “هيونداى أكسنت RB” لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

الأبعاد الخارجية

الطول 4370 مم العرض 1705 مم الارتفاع 1455 مم سعة الشنطة الخلفية 389 لترًا

هيونداي أكسنت RB

دعمت سيارات «هيونداي أكسنت RB» الفئة الجديدة بمجموعة من المواصفات والتجهيزات، ومنها “عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للإنغلاق ABS، ومصابيح ضباب أمامية، ونظام مانع تشغيل المحرك، وجنوط 16 بوصة، وجهاز تحديد المسافة الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، ومثبت سرعة.

وتضمنت كماليات إضافية منها “زجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للإمالة، ومسند يد أمامي، وخاصية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول”.

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “راديو، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وعدد 4 مكبرات صوتية، ومشغل صوت AUX/USB- بلوتوث، وشاشة وسائط 7 بوصات، وغيرها”.