«غبور» تطرح فئة جديدة من سيارات «شيري أريزو 5».. تعرف على السعر (صور)

أرسلت مجموعة “جي بي غبور أوتو”- الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، ومازدا، وشيري” لشبكة موزعيها – منذ قليل – القائمة السعرية الصادرة عن العلامة الصينية «شيري»، التي تضمنت تقديم فئة جديدة من سيارات «شيري أريزو 5 -A/T Baseline L» ذات النسخة المجمعة محليًا، بسعر يصل إلى 191 ألف جنيه في السوق المحلية.

بحسب قائمة أسعار «شيري»، قدرت الفئة الأولى «M/T» بنحو 168 ألف جنيه، وحددت الفئة الثانية «M/T – Leather» بقيمة 169.9 ألف جنيه.

وتقدم طرازات «شيري أريزو 5» الفئة الثالثة «A/T Baseline» بسعر يصل إلى 189 ألف جنيه، وقدرت الفئة الرابعة الجديدة «A/T Baseline L» بنحو 191 الف، وسعرت الفئة الخامسة «H/L» بقيمة 202.9 ألف جنيه.

وينتمي طراز «شيري اريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سباعى السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تعتمد «اريزو 5» على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4572 مم العرض 1825 مم الارتفاع 1482 مم سعة الشنطة الخلفية 340 لتر

مواصفات سيارات شيري أريزو 5

دعمت سيارات شيري اريزو 5 موديل 2020 الفئة الأولى «مانيوال» بمجموعة من المواصفات القياسية والكماليات، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD».

واحتوت على جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وغيرها.

بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت المبيعات الإجمالية لسيارات «شيري أريزو 5» ذات النسخة المجمعة محليًا نحو 1330 مركبة، في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الماضي.