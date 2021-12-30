«غبور» تطرح سيارات «هيونداي بايون 2022» في مصر.. تعرف على الأسعار

أعلنت مجموعة “جي بي غبور أوتو”، الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال”، عن طرح سيارات “هيونداي بايون” موديل 2002 التي يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن هيونداي، قدرت الفئة الأولي “SPIRIT” بقيمة بلغت 299 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “DYNAMIC” بنحو 325 ألفا.

وحددت أسعار سيارات هيونداي بايون الفئة الثالثة “ELITE” بقيمة 345 ألف جنيه، والفئة الرابعة “ULTIMATE” بنحو 365 ألف جنيه.

من جهته، قال فادي محسن، نائب رئيس قطاع مبيعات هيونداي بشركة “جي بي غبور أوتو”، إن إطلاق الطراز الجديد من “هيونداي بايون 2022” في السوق المحلية يأتى تأكيداً على حرص “جي بي أوتو” على توفير كافة متطلبات السوق المحلية بالطرازات الجديدة كلياً من السيارات التي تتمتع بقدرات عالية ومميزات تكنولوجية تتخطى منافسينها في نفس الفئة، إلى جانب توفيرها بأسعار تنافسية لكافة الفئات والقطاعات.”

وأضاف: “تستحوذ السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات على اهتمام الكثير من عملاء سوق السيارات في مصر، وذلك لارتفاعها عن الأرض وقوة أنظمة التعليق المزودة بها لتناسب كافة الطرق والاستخدامات”.

مواصفات هيونداي بايون 2022

تحتوى السيارة «بايون» تحتوي على أحدث التقنيات وعوامل السلامة، ولاسيما تتميز بتصميم عصري من حيث التصميم الخارجي بداية من المصابيح الأمامية والتي صنعت على شكل سهم والشبك العريض المتناسق مع أضواء LED DRLs الضيقة في الأعلى.

ويركز التصميم الداخلي للسيارة بايون 2022 على زيادة المساحات؛ حيث يبلغ الطول الكلي للسيارة 4180 مم، وعرضها 1551مم، وارتفاعها 1500 مم، وتبلغ سعة حقيبة الأمتعة 411 لتراً.

وتأتي السيارة هيونداي بايون 2022 عبر 4 فئات هي Spirit وDynamic وElite وUltimate وتشمل مواصفات الأمان بالسيارة هوائية أمامية وجانبية وستائرية ، ومكابح مضادة للانغلاقABS ، وتوزيع قوة المكابح إلكترونياًEBD ، ونظام الاتزان الإلكترونيESP ، وبرنامج التوازن عند المرتفعاتHAC ، وخاصية إيقاف السيارة عند التصادم Front Collision Avoidance ، ونظام مراقبة ضغط الإطاراتTPMS وجهاز تحذير المسافات الخلفية والأمامية، وكاميرا للرؤية الخلفية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم ECM ، وتحذير من اصطدام النقطة العمياء Blind Spot Collision Warning ، ومساعد الحفاظ على المسار Lane Keeping Assist

أما عن المواصفات الداخلية فتشمل شاشة 10.25” للعدادات، تكييف هواء اوتوماتيكي مع مزيل ضباب للزجاج الامامي، شاشة 8 بوصة تعمل باللمس ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، ونظام التعرف على الصوت، مثبت سرعة وحساس إضاءة ومطر أوتوماتيكي ، ومفتاح ذكي مع إمكانية إدارة المحرك عن بُعد، وشاحن لاسلكي للهاتف.

وتبرز تجهيزات الإضاءة المظهر العصري والديناميكي للسيارة هيونداي بايون حيث تحتوي على إضاءة أمامية نهارية LED، وإضاءة إرشادية LED، وإشارات جانبية بالمرايات LED، وإضاءة خلفية HMSL LED، ومصابيح ضباب خلفية، وإضاءة LED للمصابيح الأمامية، وفوانيس LED خلفية، بالإضافة الى توافر بايون بألوان ثنائيةTwo-Tone Body Color للفئات Dynamic وElite وUltimate”.