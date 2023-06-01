«غبور» تطرح سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2024

قامت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«هيونداي»، بطرح سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر 5 فئات في السوق المحلية.

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024

الفئة السعر/ موديل 2023 السعر/ موديل 2024 GL 480 499 GL SR 490 509 GL DAB+ABS 505 524 GL DAB+ABS Plus 520 539 GL HL 530 549 القيمة بالألف جنيه

وتزود «أكسنت RB» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

ودعمت طرازات

أكسنت RB”الفئة الأولى” ببعض المواصفات والتجهيزات، من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتقدم طرازات «أكسنت RB» “الفئة الثانية” بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى، ومنها «فتحة سقف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

وزودت «أكسنت RB» “الفئة الثالثة” بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – مصابيح ضباب أمامية – جهاز تحديد المسافة الخلفية – مثبت سرعة – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد – مقابض داخليه مطلاء من الكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى عن الفئة السابقة، ومن أبرزها «فتحة سقف، وغيرها».