«غبور» تطرح سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2024

قامت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«هيونداي»، بطرح سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر 5 فئات في السوق المحلية.
أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024
|الفئة
|السعر/ موديل 2023
|السعر/ موديل 2024
|GL
|480
|499
|GL SR
|490
|509
|GL DAB+ABS
|505
|524
|GL DAB+ABS Plus
|520
|539
|GL HL
|530
|549
وتزود «أكسنت RB» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.
ودعمت طرازات
وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».
وتقدم طرازات «أكسنت RB» “الفئة الثانية” بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى، ومنها «فتحة سقف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».
وزودت «أكسنت RB» “الفئة الثالثة” بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – مصابيح ضباب أمامية – جهاز تحديد المسافة الخلفية – مثبت سرعة – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد – مقابض داخليه مطلاء من الكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».
وتزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى عن الفئة السابقة، ومن أبرزها «فتحة سقف، وغيرها».