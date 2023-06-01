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«غبور» تطرح سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2024

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تقدم عبر 5 فئات بأسعار تبدأ من 499 ألف جنيه

«غبور» تطرح سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2024
أحمد عوض

أحمد عوض

1:32 م, الخميس, 1 يونيو 23

قامت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«هيونداي»، بطرح سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر 5 فئات في السوق المحلية.

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024

الفئةالسعر/ موديل 2023السعر/ موديل 2024
GL480499
GL SR490509
GL DAB+ABS505524
GL DAB+ABS Plus520539
GL HL530549
القيمة بالألف جنيه

وتزود «أكسنت RB» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

ودعمت طرازات

هيونداي
أكسنت RB”الفئة الأولى” ببعض المواصفات والتجهيزات، من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتقدم طرازات «أكسنت RB» “الفئة الثانية” بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى، ومنها «فتحة سقف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

وزودت «أكسنت RB» “الفئة الثالثة” بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – مصابيح ضباب أمامية – جهاز تحديد المسافة الخلفية – مثبت سرعة – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد – مقابض داخليه مطلاء من الكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى عن الفئة السابقة، ومن أبرزها «فتحة سقف، وغيرها».

أحمد عوض

أحمد عوض

1:32 م, الخميس, 1 يونيو 23