«غبور» تطرح سيارات «شيري تيجو 8 برو» موديل 2023.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، طرح سيارات شيري تيجو 8 برو موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة في السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيرى»، حددت أسعار طرازات «تيجو 8 برو» موديل 2023 بقيمة بلغت 660 ألف جنيه.

وتنتمي «تيجو 8 برو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»- ذات السبع مقاعد- مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سَعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 197 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات من طراز «DCT».

الأبعاد الخارجية

الطول 4722 مم العرض 1860 مم الارتفاع 1745 مم سعة الشنطة الخلفية 886 مم

مواصفات شيري تيجو 8 برو موديل 2023

زُودت سيارات شيري تيجو 8 برو بالعديد من وسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية وستائرية للمقاعد الأمامية وجانبية- فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل- نظام الثبات الإلكتروني- خاصية برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات- فرامل يد إلكترونية، إضافة إلى تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكتروني».

ودُعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات، ومن أبرزها «نظام مراقبة ضغط الإطارات- جهاز تحذير المسافة الخلفية مع كاميرا للرؤية الخلفية بتقنية 360 درجة- جهاز تحذير المسافة الأمامية- مرآة داخلية ذاتية التعتيم- خاصية مراقبة النقاط العمياء مع القدرة على تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي».

وتقدم «تيجو 8 برو» ببعض الكماليات؛ منها «خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ مع خاصية التنبيه عند الرجوع للخلف- التنبيه عند فتح الأبواب- التحذير عند الخروج من الحارة المرورية- الحفاظ علي القيادة فى المسار- مرايات كهربائية الضبط».

ودُعمت السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «مصابيح أمامية بإضاءة LED- مصابيح خلفية LED- إشارات جانبية بالمرايات LED- مفتاح ذكي مع إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح- إمكانية إدارة المحرك عن بُعد- وزجاج فاميه خلفي- حساس إضاءة أتوماتيك مع مثبت سرعة- فتح صندوق الأمتعة كهربائيًّا بفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوي «تيجو 8 برو» على نظام ترفيهي مكون من «شاحن هوائي للهاتف- شاشة وسائط 12.3 بوصة مع خاصية عرض الهاتف على الشاشة- شاشة عدادات 12.3 بوصة- عجلة قيادة متعددة المهام- بلوتوث، إمكانية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًّا، وغيرها».

ألوان شيري تيجو 8 برو

تقدم سيارات شيري تيجو 8 برو عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالي: