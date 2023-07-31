«غبور» تطرح سيارات «شيري تيجو 7» موديل 2024

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة الصينية «شيري»، طرح سيارات شيري تيجو 7 موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024

الفئة السعر BASE LINE 750 HIGH LINE 810 القيمة بالألف جنيه

وتزود « » بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

تقدم طرازات شيري تيجو 7- الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP- برنامج تدعيم الفرامل BAS- أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

وزُودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى، ومنها «مصابيح ضباب أمامية- سبويلر خلفي- النظام الذكى لركن السيارة- وزر تشغيل/ إيقاف المحرك- كاميرا خلفية- مثبت سرعة- مكيف هواء- جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

ودعمت «شيرى تيجو 7»- الفئة الثانية- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف كهربائية- إمكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا- حساسات ركن- فرش المقاعد من الجلد، وغيرها».