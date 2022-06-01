«غبور» تطرح سيارات «شيري تيجو 7» موديل 2023

أعلنت مجموعة «غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» في مصر، طرح سيارات شيري تيجو 7 موديل 2023 – ذات النسخة المجمعة محليًا- عبر فئتين داخل السوق المحلية.

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2023

BASE LINE 370 HIGH LINE 399.9 القيمة بألاف جنيه

ينتمي طراز شيري تيجو 7 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

دعمت سيارات شيرى تيجو 7 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وأنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBCومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

مواصفات شيري تيجو 7 موديل 2023

تقدم السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مصابيح ضباب أمامية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، وزرّ تشغيل/ إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومكيف هواء، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

زودت سيارات شيرى تيجو 7- الفئة الثانية- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «فتحة سقف كهربائية، وامكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وحساسات ركن، وفرش المقاعد من الجلد، وغيرها».