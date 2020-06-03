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«غبور» تطرح سيارات «شيري تيجو 7» المجمعة محليًا.. تعرف على السعر والمواصفات (صور)

قدرت الفئة الأولى بسعر 269.9 ألف جنيه
أحمد عوض 9:41 م, الأربعاء, 3 يونيو 20 9:41 م, الأربعاء, 3 يونيو 20

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أعلنت مجموعة “جي بي غبور أوتو” – الوكيل المحلى للعلامة التجارية “هيونداي، وشيري، جيلي”- منذ قليل- عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، إطلاق سيارات «شيري تيجو 7» موديل 2020 – ذات النسخة المجمعة محليًا ، التي تقدم الفئة الأولى بسعر 269.9 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية بقيمة 295 ألف جنيه.

وينتمي طراز «شيري تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «suv»، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أفقى للدوران 210 نيوتن متر، تتصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عد قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4505 مم
العرض1837 مم
الارتفاع1670 مم
سعة الشنطة الخلفية414 لتر
شيري تيجو 7

مواصفات شيري تيجو 7

وزودت «شيري تيجو 7» موديل 2020 على العديد من المواصفات القياسية والتى من بينها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وبرنامج توزيع إلكترونى ESP، ونظام التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، و».

وتحتوى «تيجو 7» على جنوط رياضية مقاس 18 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومكييف هواء.

شيري تيجو 7

أما الفئة الثانية فإنها تضمنت المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وبرنامج توزيع إلكترونى ESP، ونظام التحكم اثناء نزول المنحدرات DBC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC».

وتدعم أيضًا بفوانيس ضباب أمامية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة».

كما زودت ببعض الكماليات الإضافية والتى من أبرزها «فتحة سقف كهربائية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وحساسات ركن، وغيرها، فرش جلد، وغيرها».

شيري تيجو 7
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بقلم أحمد عوض

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