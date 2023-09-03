«غبور» تطرح سيارات «شيري أريزو 5» موديل 2024.. تعرف على السعر والمواصفات

قفزت إلى 555 ألف جنيه

«غبور» تطرح سيارات «شيري أريزو 5» موديل 2024.. تعرف على السعر والمواصفات
أحمد عوض

أحمد عوض

6:23 م, الأحد, 3 سبتمبر 23

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«شيري»، عن طرح سيارات شيري أريزو 5 موديل 2024 والتي يتم تقديمها عبر 3 فئات في السوق المحلية.

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024

الفئةالسعر
M/T485
A/T530
A/T HIGH LINE555
القيمة بالألف جنيه

وتزود «أريزو 5» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان” وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
تجهيزات السلامة والأمن

تقدم طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «2 وسادة هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

المواصفات الخارجية

زودت طرازات «أريزو 5» ببعض الكماليات والتجهيزات الخارجية، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى».

التجهيزات الداخلية

دعمت السيارة ببعض المواصفات والتجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – فتحة سقف للفئة الأعلى».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “4 مكبرات صوتية – مدخل USB – شاشة وسائط 7 بوصة – خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – وغيرها».

أحمد عوض

أحمد عوض

6:23 م, الأحد, 3 سبتمبر 23