«غبور» تطرح سيارات «شانجان CS35 بلس» موديل 2024.. تعرف على السعر والمواصفات

طرحت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وجريت وول»، سيارات شانجان CS35 بلس موديل 2024 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات فى السوق المحلية.

أسعار شانجان CS35 بلس 2024

الفئة السعر Elite 860 Premium 910 Flagship 980 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «شانجان CS35 بلس» إلى فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1400 سي سي “تيربو” ينتج قوة 160 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر.

وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات وتجهيزات الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية- نظام فرامل مانع للانزلاق ABS- مساعد الفرامل الفجائية BA- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP- نظام مراقبة الجر TCS- أنظمة المساعدة على التلال HA- فرامل يدوية كهربائية EPB- أنظمة مراقبة الإطارات- مثبت سرعة- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- كيف النقاط العمياء- نظام إيموبليزر ضد السرقة».

وزودت طرازات «شانجان CS35 بلس» ببعض الكمياليات الأخرى، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية- مصابيح أمامية وخلفية LED- إضاءة نهارية LED- مرايات جانبية كهربائية- جنوط رياضية 18 بوصة للفئة الأعلى».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات في المقصورة الداخلية، من بينها «زر لتشغيل السيارة دون مفتاح- فتح وغلق السيارة دون مفتاح- فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا- تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- مقعد السائق كهربائيًّا- مسند يد خلفي- قفل مركزي- مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتى- عجلة قيادة متعددة الوظائف- فتحة سقف بانوراما».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية- شاشة وسائط 10 بوصة- التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاحن محمول لا سلكي- وغيرها».