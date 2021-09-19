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«غبور» تطرح سيارات «جريت وول – وينجل 5» موديل 2022 بزيادات سعرية.. تعرف على التفاصيل

تقدم بسعر 219.9 ألف جنيه
المال - خاص 10:53 م, الأحد, 19 سبتمبر 21 10:53 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

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أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مص، عن طرح سيارات «جريت وول – وينجل 5» موديل 2022 بزيادات سعرية تصل إلى 3000 جنيه داخل السوق المحلية.

وطبقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «غبور أوتو»، ارتفعت أسعار سيارات «جريت وول – وينجل 5» إلى 219.9 ألف جنيه، بدلًا من 216.9 ألفًا.

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تنتمي «وينجل 5» لفئة السيارات «البيك أب»، مزودة رباعي الأسطوانات “ديزل”، سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 105 “حصان، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة التجارية «جريت وول» على حصة سوقية 1% من إجمالى مبيعات سيارات «البيك أب» في مصر، بعدما تمكنت من تسويق وبيع 150 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

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بقلم المال - خاص

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