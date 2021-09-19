«غبور» تطرح سيارات «جريت وول – وينجل 5» موديل 2022 بزيادات سعرية.. تعرف على التفاصيل

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مص، عن طرح سيارات «جريت وول – وينجل 5» موديل 2022 بزيادات سعرية تصل إلى 3000 جنيه داخل السوق المحلية.

وطبقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «غبور أوتو»، ارتفعت أسعار سيارات «جريت وول – وينجل 5» إلى 219.9 ألف جنيه، بدلًا من 216.9 ألفًا.

تنتمي «وينجل 5» لفئة السيارات «البيك أب»، مزودة رباعي الأسطوانات “ديزل”، سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 105 “حصان، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة التجارية «جريت وول» على حصة سوقية 1% من إجمالى مبيعات سيارات «البيك أب» في مصر، بعدما تمكنت من تسويق وبيع 150 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.