«غبور» تطرح رسميًّا سيارات «هافال» موديل 2022

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان، جيلي» في مصر، طرح سيارات «هافال» الجديدة موديل 2022 في السوق المحلية.

قدمت «جي بي غبور أوتو» طرازين من العلامة الصينية «هافال» هما «H6، وجوليون» اللتان ينتميان لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV».

يأتي إطلاق سيارات هافال الجديدة ضمن إستراتيجية المجموعة القائمة على تعزيز نشاطها في قطاع السيارات، والتوسع بتقديم المزيد من العلامات التجارية في صناعة السيارات، والتي تتمتع بإمكانيات وتجهيزات عالية، بالإضافة إلى عوامل الأمن والسلامة والتكنولوجية الذكية المتطورة.

كريم قداس: توقعات بنجاح تقديم طرازات «هافال»

أشاد المهندس كريم قداس، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي غبور أوتو، بالشراكة مع مجموعة “جريت وول موتورز” والتوسع في السوق المحلية من خلال تقديم أحدث سيارات هاڤال الجديدة لأول مرة في مصر.

وأضاف قداس أن “جي بي غبور أوتو” تتوقع نجاحًا كبيرًا لسيارات هافال، خاصة في شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV”؛ خاصة أنها مزودة بمجموعة من المواصفات والكمياليات التى تلبي كل متطلبات الشريحة الأكبر من المستهلكين، موضحًا أن تلك الطرازات الجديدة حققت بيع 7 ملايين مركبة في مختلف الأسواق العالمية في وقت قياسي.

وتابع: “أتوجه بالشكر للحكومة المصرية على مجهوداتها في ضمان استقرار الاقتصاد واستمرار الأعمال على مستوى جميع القطاعات، والتي تشمل قطاع السيارات الذي يشهد حاليًّا عصرًا جديدًا من التنمية على جميع الأصعدة وذلك رغم تحديات أزمة كورونا”.

وأكد نجاح إستراتيجية شركة “غبور أوتو” التي تعكس ثقتها في السوق المحلية وتلبية رغبات المستهلك للاطلاع وتجربة علامات تجارية جديدة تلبي احتياجاته.

كيڤين ليو: بيع أكثر من مليون مركبة من «هافال»

فى السياق نفسه علق كيڤين ليو، مدير عام منطقة شمال أفريقيا بشركة جريت وول موتورز خلال الحفل قائلًا: “سعداء جدًّا بإطلاق أحد أهم علامتنا التجارية “هافال” بالتعاون مع “جي بي غبور” في السوق المصرية”.

وقال إن تقديم طرازات «هافال» الجديدة ستحقق نجاحًا متميزًا من خلال وكيلنا المعتمد؛ وذلك لما تتميز به من خدمة عملاء، ومراكز بيع وصيانة تغطي محافظات مصر.

وأوضح أن إطلاق طرازات هافال في مصر جاء بعد دراسة عميقة لاحتياج هذا القطاع من المستهلكين لهذه السيارة، حيث تم تقديم أحدث موديلات 2022 لتكن خطوة أولى ضمن الخطط المستهدفة.

وذكر أن شركة “جريت وول موتورز” تعدّ أكبر شركة مصنعة لسيارات الـ”SUV” والشاحنات الصغيرة في العالم، حيث يصل حجم مبيعاتها السنوية إلى أكثر من مليون مركبة، كما يصل إجمالي الإيرادات إلى 16 مليار دولار أمريكي.

مواصفات سيارات «هافال H6» موديل 2022

تقدم طرازات هافال H6» عبر 4 فئات في السوق المحلية؛ مزوَّدة بمحرك سعة 1.5T لتر تيربو، يولد قوة 152 “حصان” عند 5.600- 6000 لفة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 1.400-3.000 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك- WET DCT 7″.

وتتميز السيارة بتوفير مساحة واسعة للعملاء، حيث تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2.7 متر، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4.6 متر، وعرضها الكلي 1.886 مم، وارتفاعها الكلي 1.730 مم.

كما تعتمد على نظام التعليق الأمامي McPherson، ونظام التعليق الخلفي Multilink Independent، ونظام التوجيه EPS (Electronic Power Steering))

وتوفر السيارة العديد من الامكانيات التكنولوجية الحديثة مثل نظام التوقف الذكي ونظام الركن الذاتي ونظام تثبيت السرعة الذكي ونظام المساعدة في تغير المسار ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي ونظام تنبيه السائق وغيرها من المميزات.

مواصفات سيارات «هافال جوليون» موديل 2022

دعمت طرازات «هافال جوليون» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج قوة 148 “حصان”، عند 5600- 6000 لفة في الدقيقة.

كما زُودت بمجموعة من وسائل الأمان والسلامة وأنظمة الترفيه ومنا “جنوط رياضية 17 أو 18 بوصة حسب الفئة، ونظام الركن الذاتي ومثبت سرعة، ونظام المساعدة في تغير المسار ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي.

تعتمد هافال جوليون على قاعدة عجلات 2.700 مم، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4.472 مم، وعرضها الكلي 1.841 مم، وارتفاعها الكلي 1,619 مم، وتبلغ السعة التخزينية لصندوق الأمتعة 337- 1.113 لتر.