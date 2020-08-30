«غبور» تستعد لتقديم «هيونداي كريتا» في ثوبها الجديد

تعتزم مجموعة “جي بي غبور أوتو” الوكيل المحلى للعلامات التجارية “هيونداى، وشيري، ومازدا، وجيلي” فى مصر، لتقديم الشكل الجديد من سيارات «هيونداي كريتا» فى ثوبها الجديد خلال الربع الأخير من العام الحالى.

وقال أحد موزعى سيارات هيونداي، إن الطراز الجديد من “هيونداي كريتا” سيتم تقديمه لموديل 2021 فى السوق المحلية خلال الشهرين المقبلين على أقصى تقدير.

وأضاف الموزع الذى رفض ذكر اسمه، أن إطلاق “هيونداي كريتا” الجديدة يأتى ضمن مجموعة سلسلة الطروحات المرتقب تقديمها فى السوق المحلية ومنها “هيونداي إلنترا AD” خلال الشهر المقبل.

وتوقع أن تسهم تقديم الطرازات الجديدة من سيارات هيونداي فى تعزيز حصتها السوقية أمام منافسيها من الماركات التجارية الأخري.

ولفت إلى أن العامل السعري سيلعب أيضًا العامل الرئيسي فى مدى تنافسيه “هيونداي كريتا، وإلنترا AD”، خاصة مع اشتداد المنافسة بيم مختلف العلامات التجارية داخل سوق السيارات.

ويأتى الجيل الجديد من “هيونداي كريتا” على الساحة العالمية بتجهيزات ومواصفات جديدة، التى أجرت العديد من التحديثات في التصميم الخارجي وبالمقصورة الداخلية.

وتتوافر “كريتا” عالميًا بعدة خيارات فى المحركات – الإصدار الأول- مدعوم بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1.4 لتر تيربو، ينتج قوة قدرها 140 “حصان”.

الخيار الثاني يعتمد على محرك 1.5 لتر بقوة 115 “حصان”، والإصدار الثالث مدعوم بمحرك ديزل سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 115 حصان.