«غبور» تستعد لتقديم «مازدا 3» فى ثوبها الجديد

تستعد مجموعة «جى بى غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيرى، وجيلى» فى مصر، لتقديم طراز «مازدا 3» فى ثوبها الجديد فى السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام الحالى.

قال أحد موزعى سيارات مازدا، إن الشكل الجديدة من «مازدا 3» المقرر إطلاقه محليًا سيأتى بتجهيزات ومواصفات جديدة كليا مع اختلافات فى التصميم والشكل الخارجى والمقصورة الداخلية.

وأضاف أن السوق المحلية تترقب طرح الشكل الجديد من «مازدا 3» خلال شهرين على أقصى تقدير، بعدما تم طرحها فى منطقة الشرق الأوسط والأسواق الخليجية خلال الأشهر الماضية.

وتابع أن العامل السعرى سيلعب دوراً رئيسياً فى فرص تسويق «مازدا 3» داخل شريحتها «السيدان» التى تشهد منافسة شرسة بين مختلف العلامات التجارية خاصة مع تمتع الماركات الأوروبية بالحصول على الإعفاءات الجمركية الكاملة بدءً من العام الماضى.

وأشار إلى أن تداعيات «كورونا» تسبب فى تأخر إطلاق الشكل الجديد من السيارة اليابانية «مازدا 3» التى كان من المخطط إطلاقها فى السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالى. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تباطؤا فى حركة استيراد السيارات خاصة بعد اتجاه العديد من المصانع العالمية لتعليق الإنتاج لمدة استمرت أكثر من 3 أشهر.

فى سياق آخر، أكد أن المنافسة داخل سوق السيارات قد تغيرت بالكامل من خلال تراجع الميزة التنافسية للسيارات الآسيوية فضلا عن صعوبة فرص تسويقها محليًا نتيجة التداعيات التى صاحبت التطبيق الكامل لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية من خلال تراجع أسعارها محليًا.

وتتوافر «مازدا 3» على الساحة العالمية بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة قدرها 105 «حصان» متصل بناقل حركة سداسى السرعات.