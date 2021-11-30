سيــارات

«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي I20»

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 279 ألف جنيه
أحمد عوض 7:30 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21 7:30 م, الثلاثاء, 30 نوفمبر 21

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أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «هيونداي i20» بقيمة بلغت 4000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن ـ«غبور أوتو»، صعدت أسعار طرازات «هيونداي i20» الفئة الأولى «Spirit» إلى 279 ألف جنيه.

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وارتفعت أسعار سيارات «هيونداى i20» الفئة الثانية «Dynamic» إلى 299 ألف جنيه.

وقفزت أسعار طرازات «هيونداى i20» الفئة الثالثة «Elite» إلى 309 آلاف جنيه.

وارتفع سعر «هيونداى i20» الفئة الرابعة «Ultimate» بنحو 319 ألف جنيه.

ينتمي طراز «هيونداى i20» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 99 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

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بقلم أحمد عوض

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