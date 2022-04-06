بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات «هيونداي I20» موديل 2022￼

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات «هيونداي i20» بقيمة بلغت 36 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «غبور أوتو»، قفزت أسعار طرازات «هيونداي i20» الفئة الأولى «Spirit» إلى 345 آلاف جنيه.

وارتفعت أسعار سيارات «هيونداى i20» الفئة الثانية «Dynamic» إلى 365 ألف جنيه.

وصعدت أسعار طرازات «هيونداى i20» الفئة الثالثة «Elite» إلى 375 ألف جنيه.

وقدرت سيارات «هيونداى i20» الفئة الرابعة «Ultimate» بنحو 385 ألف جنيه.

ينتمي طراز «هيونداى i20» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 99 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ينتمي طراز «بايون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “CUV”، مزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

زودت سيارات هيونداي i20 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام التوازن الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات، وخاصية توقف المركبة عند التصادم، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير للمسافات الخلفية».

دعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «مثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك، مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع وجود إشارات جانبية، ومقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، ومكييف هواء يدوي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 3.8 بوصة، مدخل USB، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، شاحن خلفي، وغيرها”.

زودت طرازات «هيونداي i20» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «كاميرا خلفية، وعجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد، مكيف هواء أوتوماتيك، إضاءة داخلية خافتة، مفتاح ذكي، خاصية تشغيل إدارة المحرك عن بعد، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

تقدم طرازات «هيونداي i20» – الفئة الثالثة – على كافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى “مصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية بإضاءة LED، وشبكة أمامية مطلاة باللون الأسود، حليات خارجية من الكروم، وغيرها”.

تزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية جانبية، ومرآة ذاتية التعتيم، وجهاز تحذير للمسافات الأمامية ، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسوة من الجلد، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها”.