«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي i20» بقيمة 15 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي i20 بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «غبور أوتو»، ارتفعت أسعار طرازات «هيونداي I20» الفئة الأولى «Spirit» إلى 385 ألف جنيه، مقابل 370 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات هيونداي I20 الفئة الثانية «Dynamic» إلى 405 آلاف جنيه، بدلًا من 390 ألفًا.

وقدرت طرازات هيونداى I20 الفئة الثالثة «Elite» بنحو 415 ألف جنيه، مقارنة بنحو 400 ألفًا.

وتقدم الفئة الرابعة «Ultimate» بسعر 425 ألف جنيه، مقابل 410 آلاف.

ينتمي طراز هيونداي i20 لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 99 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

دعمت سيارات هيونداى i20 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق و توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام التوازن الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات، وخاصية توقف المركبة عند التصادم، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير للمسافات الخلفية».

تقدم السيارة بمجموعة ببعض التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك، مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع وجود إشارات جانبية، مقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، مكيف هواء يدوي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 3.8 بوصة، مدخل USB، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، شاحن خلفي، وغيرها”.

زودت طرازات هيونداي i20 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من أبرزها «كاميرا خلفية، وعجلة القيادة قابلة للامالة والامتداد، مكيف هواء أوتوماتيك، إضاءة داخلية خافتة، مفتاح ذكي، خاصية تشغيل إدارة المحرك عن بعد، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

دعمت سيارات هيونداي i20 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «مصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية بإضاءة LED، وشبكة أمامية مطلاة باللون الأسود، حليات خارجية من الكروم، وغيرها».

تقدم طرازات هيونداى i20 – الفئة الرابعة- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «وسائد هوائية جانبية، و مرآة ذاتية التعتيم، وجهاز تحذير للمسافات الأمامية ، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسوة من الجلد، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».