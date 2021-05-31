سيــارات

«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي توسان» بقيمة 5000 جنيه

لتباع للمستهلك من 450 إلى 605 آلاف جنيه
أحمد عوض 4:50 م, الأثنين, 31 مايو 21 4:50 م, الأثنين, 31 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – منذ قليل- بزيادة أسعار سيارات «هيونداي توسان» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «هيونداى»، ارتفعت أسعار طرازات «توسان» الفئة الأولى «Smart» إلى 450 ألف جنيه، بدلًا من 445 ألفًا سابقًا.

اقرأ أيضا  زيادة 5000 جنيه «أوفر برايس» على سيارات «سيات أتيكا»

وقفزت أسعار سيارات «توسان» الفئة الثانية «Smart Plus» إلى 480 ألف جنيه، مقارنة بنحو 475 ألفًا.

وصعدت أسعار طرازات «هيونداي توسان» الفئة الثالثة «Modern» إلى 515 ألف جنيه، مقابل 510 آلاف.

وارتفع سعر سيارات «توسان» الفئة الرابعة «Advanced» إلى 565 ألف جنيه، بدلًا من 560 ألفًا.

وقدرت طرازات «هيونداي توسان» الفئة الخامسة «Premium» بنحو 605 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 600 ألف.

اقرأ أيضا  مواصفات وأسعار سيارات «شيري أريزو 5» موديل 2021

وينتمي طراز «هيونداي توسان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يولد قوة 180 “حصان”، وعزم أفصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوانٍ.

اقرأ أيضا  رابطة التجار تطعن على نقل معارض السيارات أمام القضاء الإدارى
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالإسكندرية: الظروف الحالية غير مواتية لتحسن أداء السوق

معتز محمود 2:53 م, الأثنين, 31 مايو 21

زيادة 5000 جنيه «أوفر برايس» على طرازات «سيات أرونا» خلال مايو

المال - خاص 1:53 م, الأثنين, 31 مايو 21

ارتفاع صادرات هيونداي وكيا من السيارات الصديقة للبيئة إلى 118 ألف وحدة فى 4 أشهر

أحمد فراج 12:56 م, الأثنين, 31 مايو 21

«الأوفر برايس» على سيارات «فيات تيبو» يصل إلى 14 ألف جنيه

المال - خاص 10:47 م, الأحد, 30 مايو 21

الصناعة يقدم توضيحات لـ«الجمارك» بشأن قرار اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية (مستند)

السيد فؤاد 10:30 م, الأحد, 30 مايو 21

مواصفات وأسعار سيارات «هوندا سيفيك» موديل 2021

المال - خاص 5:02 م, الأحد, 30 مايو 21