«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي توسان» بقيمة 5000 جنيه

لتباع للمستهلك من 450 إلى 605 آلاف جنيه

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – منذ قليل- بزيادة أسعار سيارات «هيونداي توسان» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «هيونداى»، ارتفعت أسعار طرازات «توسان» الفئة الأولى «Smart» إلى 450 ألف جنيه، بدلًا من 445 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «توسان» الفئة الثانية «Smart Plus» إلى 480 ألف جنيه، مقارنة بنحو 475 ألفًا.

وصعدت أسعار طرازات «هيونداي توسان» الفئة الثالثة «Modern» إلى 515 ألف جنيه، مقابل 510 آلاف.

وارتفع سعر سيارات «توسان» الفئة الرابعة «Advanced» إلى 565 ألف جنيه، بدلًا من 560 ألفًا.

وقدرت طرازات «هيونداي توسان» الفئة الخامسة «Premium» بنحو 605 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 600 ألف.

وينتمي طراز «هيونداي توسان» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يولد قوة 180 “حصان”، وعزم أفصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوانٍ.