«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» بنحو 25 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي لـ« »، اليوم، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2024 بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات، المقرر تطبيقها اعتبارًا من غد.

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد الأولى 665 690 الثانية 675 700 الثالثة 690 715 الرابعة 700 725 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي إلنترا HD لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.