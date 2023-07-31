«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» بنحو 25 ألف جنيه

قفزت إلى 725 ألف جنيه

«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» بنحو 25 ألف جنيه
أحمد عوض

أحمد عوض

3:53 م, الأثنين, 31 يوليو 23

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي لـ«»، اليوم، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2024 بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات، المقرر تطبيقها اعتبارًا من غد.

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2024

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
الأولى665690
الثانية675700
الثالثة690715
الرابعة700725
القيمة بالألف جنيه

وتنتمي إلنترا HD لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

أحمد عوض

أحمد عوض

3:53 م, الأثنين, 31 يوليو 23