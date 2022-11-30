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«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» و«أكسنت RB».. تعرف على التفاصيل

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تقدم طرازات «هيونداي إلنترا HD» بأسعار تبدأ من 445 ألف جنيه

«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» و«أكسنت RB».. تعرف على التفاصيل
أحمد عوض

أحمد عوض

5:13 م, الأربعاء, 30 نوفمبر 22

المال خاص

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هيونداي»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD وأكسنت RB بقيمة تتراوح بين 10 إلى 15 ألف جنيه لبعض الفئات.

أسعار هيونداي أكسنت RB

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
GL360370
GL SR370380
GL DAB+ABS380390
GL HL400410
القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

أسعار هيونداي إلنترا HD

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
GL430445
GL SR440455
GL DAB+ABS450465
GL HL460475
القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 121 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

أحمد عوض

أحمد عوض

5:13 م, الأربعاء, 30 نوفمبر 22