«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» و«أكسنت RB».. تعرف على التفاصيل

المال خاص
أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هيونداي»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD وأكسنت RB بقيمة تتراوح بين 10 إلى 15 ألف جنيه لبعض الفئات.
أسعار هيونداي أكسنت RB
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|GL
|360
|370
|GL SR
|370
|380
|GL DAB+ABS
|380
|390
|GL HL
|400
|410
وتنتمي «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.
أسعار هيونداي إلنترا HD
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|GL
|430
|445
|GL SR
|440
|455
|GL DAB+ABS
|450
|465
|GL HL
|460
|475
وتنتمي «إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 121 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.