«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» و«أكسنت RB».. تعرف على التفاصيل

المال خاص

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «هيونداي»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD وأكسنت RB بقيمة تتراوح بين 10 إلى 15 ألف جنيه لبعض الفئات.

أسعار هيونداي أكسنت RB

الفئة السعر القديم السعر الجديد GL 360 370 GL SR 370 380 GL DAB+ABS 380 390 GL HL 400 410 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

أسعار هيونداي إلنترا HD

الفئة السعر القديم السعر الجديد GL 430 445 GL SR 440 455 GL DAB+ABS 450 465 GL HL 460 475 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 121 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.