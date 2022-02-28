«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» بنحو 20 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 274.9 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، زيادة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية عن «هيونداي»، ارتفعت أسعار طرازات «النترا HD» الفئة الأولى «GL» إلى 274.9 ألف جنيه، بدلًا من 254.9 ألفًا.

وصعدت أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» الفئة الثانية «GL SR» إلى 281.9 ألف جنيه، مقابل 261.9 ألف.

وقفزت أسعار طرازات «إلنترا HD» الفئة الثالثة «GL DAB ABS» إلى 294.9 ألف جنيه، بدلًا من 274.9 ألف.

وارتفع سعر سيارات «إلنترا HD» الفئة الرابعة «GL DAB ABS» إلى 298.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 278.9 ألف.

ينتمي طراز «هيونداى إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.