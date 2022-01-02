«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7»

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 335 ألف جنيه

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – منذ قليل- بزيادة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» في مصر:

الفئة السعر القديم السعر الجديد Smart 333 335 Smart Safety 343 345 Smart Fun 355 357 Smart Plus 381 383 Modern 406 408 Advanced 443 445 Premium 503 505 القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «إلنترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.