سيــارات

«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7»

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 335 ألف جنيه
أحمد عوض 12:40 م, الأحد, 2 يناير 22 12:40 م, الأحد, 2 يناير 22

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أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – منذ قليل- بزيادة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» في مصر:

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الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Smart333335
Smart Safety343345
Smart Fun355357
Smart Plus381383
Modern406408
Advanced443445
Premium503505
القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «إلنترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.

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بقلم أحمد عوض

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