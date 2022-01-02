«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7»

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – منذ قليل- بزيادة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.
ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» في مصر:
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Smart
|333
|335
|Smart Safety
|343
|345
|Smart Fun
|355
|357
|Smart Plus
|381
|383
|Modern
|406
|408
|Advanced
|443
|445
|Premium
|503
|505
ينتمي طراز «إلنترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.
ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.