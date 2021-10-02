«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7»

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 325 إلى 495 ألف جنيه لمختلف الفئات

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، ارتفعت أسعار طرازات «إلنترا CN7» الفئة الأولى «SMART» إلى 325 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «إلنترا CN7» الفئة الثانية «SMART SAFETY» إلى 335 ألف جنيه.

وحددت أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» الفئة الثالثة «SMART FUN» إلى 347 ألفًا.

وقدرت أسعار طرازات «إلنترا CN7» الفئة الرابعة «SMART PLUS» إلى 373 ألفًا.

وسعرت طرازات «إلنترا CN7» الفئة الخامسة بحو 398 ألفًا.

وحددت أسعار سيارات «إلنترا CN7» الفئة السادسة «ADVANCED» بنحو 435 ألفًا، والفئة السابعة «PREMIUM» بـ495 ألف جنيه في السوق المحلية.

ينتمي طراز «إلنترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.