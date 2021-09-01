سيــارات

«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» بقيمة 2000 جنيه

لتباع للمستهلك من 246.9 إلى 270.9 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 1:35 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 1:35 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – اليوم- بزيادة أسعار سيارات «هيونداي النترا HD» بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «هيونداي»، ارتفعت أسعار طرازات «إلنترا HD» الفئة الأولى «GL» إلى 246.9 ألف جنيه، بدلًا من 244.9 ألفًا.

اقرأ أيضا  تعرف على أسعار سيارات «بيجو 3008» موديل 2022

وصعدت أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» الفئة الثانية «GL SR» إلى 253.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 251.9 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «النترا HD» الفئة الثالثة «GL DAB ABS» إلى 266.9 ألف جنيه، مقابل 264.9 ألفًا.

وارتفعت أسعار سيارات «إلنترا HD» الفئة الرابعة «GL H/L» إلى 270.9 ألف جنيه، مقابل 268.9 ألفًا.

اقرأ أيضا  تبدأ من 356.9 ألف جنيه.. أسعار سيارات «بيجو 2008» موديل 2022

ينتمي طراز «إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

زيادات على أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» تصل إلى 2000 جنيه

المال - خاص 1:38 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

طرح سيارات «هيونداي كريتا» موديل 2022 بزيادات سعرية.. تعرف على التفاصيل

المال - خاص 1:36 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

«تريبل ايه ايجينسي» تضم 7 ماركات تجارية لخدمات ما بعد البيع والصيانة

أحمد عوض 6:31 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

«إبيزا» تتصدر تراخيص «سيات» بوحدات المرور

أحمد عوض 6:26 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

أزمة تخفيض إنتاج مصانع السيارات تدفع وكلاء للاستحواذ على حصص موزعيهم

أحمد نبيل 6:18 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

سعر ومواصفات سيارات «بي واي دي L3» موديل 2022 (صور)

المال - خاص 9:23 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21