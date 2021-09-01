«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» بقيمة 2000 جنيه

لتباع للمستهلك من 246.9 إلى 270.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – اليوم- بزيادة أسعار سيارات «هيونداي النترا HD» بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «هيونداي»، ارتفعت أسعار طرازات «إلنترا HD» الفئة الأولى «GL» إلى 246.9 ألف جنيه، بدلًا من 244.9 ألفًا.

وصعدت أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» الفئة الثانية «GL SR» إلى 253.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 251.9 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «النترا HD» الفئة الثالثة «GL DAB ABS» إلى 266.9 ألف جنيه، مقابل 264.9 ألفًا.

وارتفعت أسعار سيارات «إلنترا HD» الفئة الرابعة «GL H/L» إلى 270.9 ألف جنيه، مقابل 268.9 ألفًا.

ينتمي طراز «إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.