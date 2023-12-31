«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB».. تعرف على التفاصيل

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» وكيل «هيونداي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه لمختلف الفئات.

أسعار هيونداي أكسنت RB

الفئة السعر القديم السعر الجديد GL 670 700 GL SR 680 710 GL DAB+ABS 695 725 GL DAB+ABS Plus 710 740 GL HL 730 750 القيمة بالألف جنيه

وتزود «أكسنت RB» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

ودعمت طرازات هيونداي أكسنت RB “الفئة الأولى” ببعض المواصفات والتجهيزات، من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للإمالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتقدم السيارة بنظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتأتي طرازات «أكسنت RB» ”الفئة الثانية” بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى، ومنها «فتحة سقف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

وتقدم طرازات «أكسنت RB» “الفئة الثالثة” بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – مصابيح ضباب أمامية – جهاز تحديد المسافة الخلفية – مثبت سرعة – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد – مقابض داخلية مطلية من الكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى عن الفئة السابقة، ومن أبرزها «فتحة سقف، وغيرها».