«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2024.. تعرف على التفاصيل

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي لـ«هيونداي»، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة بلغت 50 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يوليو الحالى.
أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|GL
|499
|549
|GL SR
|509
|559
|GL DAB+ABS
|524
|574
|GL DAB+ABS Plus
|539
|589
|GL HL
|549
|599
وتدعم «
وزودت طرازات هيونداي أكسنت RB ”الفئة الأولى” ببعض المواصفات والتجهيزات، من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».