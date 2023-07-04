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«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2024.. تعرف على التفاصيل

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قفزت إلى 599 ألف جنيه

«غبور» ترفع أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2024.. تعرف على التفاصيل
أحمد عوض

أحمد عوض

3:57 م, الثلاثاء, 4 يوليو 23

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي لـ«هيونداي»، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة بلغت 50 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يوليو الحالى.

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
GL499549
GL SR509559
GL DAB+ABS524574
GL DAB+ABS Plus 539589
GL HL549599
القيمة بالألف جنيه

وتدعم «

أكسنت RB
» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وزودت طرازات هيونداي أكسنت RB ”الفئة الأولى” ببعض المواصفات والتجهيزات، من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

أحمد عوض

أحمد عوض

3:57 م, الثلاثاء, 4 يوليو 23