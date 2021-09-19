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«غبور» ترفع أسعار سيارات «هافال H6» بقيمة 10 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك من 375 إلى 450 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 10:17 م, الأحد, 19 سبتمبر 21 10:17 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

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أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مص،- شبكة موزعيها المعتمدين- بزيادة أسعار سيارات «هافال H6» بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وطبقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «غبور أوتو»، ارتفعت أسعار طرازات «هافال H6» الفئة الأولى «Standard» إلى 375 ألف جنيه، بدلًا من 370 ألفًا سابقًا.

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وصعدت أسعار سيارات «هافال H6» الفئة الثانية «Deluxe» إلى 405 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 400 ألفًا.

وحددت أسعار طرازات «هافال H6» الفئة الثالثة «Deluxe SR» بنحو 420 ألف جنيه، مقابل 415 ألفًا.

وقدرت طرازات «هافال H6» الفئة الرابعة «High Deluxe» بسعر 450 ألف جنيه، بدلًا من 440 ألفًا.

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ينتمي طراز «هافال H6» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

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بقلم المال - خاص

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