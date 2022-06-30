«غبور» ترفع أسعار سيارات «هافال H6» بقيمة 20 ألف جنيه

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات” هافال H6″بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

صعدت أسعار طرازات “هافال H6” الفئة الأولى «Standard» إلى 545 ألف جنيه، بدلًا من 525 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات” هافال H6 “الفئة الثانية «Deluxe» إلى 575 ألف جنيه، مقابل 555 ألفًا.

وارتفع سعر طرازات “هافال H6” الفئة الثالثة «Deluxe SR» إلى 600 ألف جنيه، مقارنة مع نحو 580 ألفًا.

وتقدم سيارات “هافال H6 “الفئة الرابعة «High Deluxe» بسعر 640 ألف جنيه، بدلًا من 620 ألفًا.

وينتمي طراز “هافال H6” لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 148 “حصانا، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وتقدم سيارات “هافال H6” بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها « 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيعإالكتروني للفرامل EBD، خاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، أنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB، مساعد للفرامل BA، ثبات إلكتروني، التحكم في الثبات عند المرتفعات، مثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية».

ودعمت السيارة بالعديد من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح شبورة خلفية، مرايات كهرباء – إشارات بالمرايات الجانبية LED، مفتاح ذكي، زر تشغيل / إيقاف المحرك – سخانات بالزجاج الخلفي، ومكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من « 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، ومخرج 12 فولت، و مدخل USB، وبلوتوث، ونظام تشغيل التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وكار بلاي، غيرها».

وزودت سيارات “هافال H6 “- الفئة الثانية- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «4 وسائد هوائية، ومصابيح ضباب أمامية LED، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية كهربائيًا، ونظام تثبيت السرعة مع وجود أنظمة TJA – FCW – LKA – TSR ، وكاميرا 360 دجة، وحساسات أمامية، ومرايات ذاتية التعتيم، ومكيف هواء ثنائي التحكم، ومسند يد خلفية، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد، ومقاعد كهرباء داعمة للقطانية مع وجود خاصية تبريد الكراسي الأمامية، ومنافذ كهرباء، و 8 مكبرات صوتية، وغيرها».

وتقدم طرازات هافال H6 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف بانوراما، وإضاءة محيطة بفتحة السقف، وغيرها».

وزودت سيارات هافال H6 – الفئة الرابعة – بجميع التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «6 وسائد هوائية، وشاشة وسائط 12.3 بوصة، وخاصية تعديل مقعد السائق كهربائيًا، وساخانات بعجلة القيادة، و مخرج 12 فولت، وتحذير الخروج من الحارة المرورية، ونظام النقاط العمياء، وتحذير من الاصطدام الخلفي، وخاصية التنبيه وإيقاف السيارة في حالة الطوارئ عند الرجوع للخلف، ونظام الركن الذاتي، وشاحن لاسلكي، وغيرها».