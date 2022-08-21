«غبور» ترفع أسعار سيارات «شيري تيجو 7»

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – اليوم – بزيادة أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالىز

وقفزت أسعار طرازات شيري تيجو 7 الفئة الأولى إلى 395 ألف جنيه، مقابل 390 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «تيجو 7» الفئة الثانية إلى 430 ألف جنيه، بدلًا من 425 ألفًا.

وينتمي طراز «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

مواصفات شيري تيجو7

تقدم طرازات شيري تيجو 7 موديل 2023 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP – برنامج تدعيم الفرامل BAS – أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب أمامية – سبويلر خلفي – النظام الذكى لركن السيارة – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – مثبت سرعة – مكيف هواء – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

فيما زودت سيارات شيرى تيجو 7 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف كهربائية – امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – حساسات ركن – فرش المقاعد من الجلد، وغيرها».