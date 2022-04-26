أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «شيري أريزو 5» بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شيري»، ارتفعت أسعار طرازات «أريزو 5» الفئة الأولى «M/T» إلى 217 ألف جنيه، مقابل 212 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار طرازات «أريزو 5» الفئة الثانية «A/T» إلى 242 ألف جنيه، بدلًا من 237 ألفًا.

وارتفعت أسعار سيارات «أريزو 5» الفئة الثالثة «H/L» إلى 257 ألف جنيه، مقارنة بنحو 252 ألفًا.

ينتمي طراز «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات شيري أريزو 5

تقدم سيارات «شيري أريزو 5»- الفئة الأولى «M/T»- ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP- نظام مراقبة الجر TCS- نظام إيموبليزر ضد السرقة أماكن تثبيت لمقعد الأطفال».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات من بينها «مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – مصابيح أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED- مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي امكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي” – طي المقاعد الخلفية – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مداخل AUX وUSB – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة».

دعمت طرازات «أريزو 5» – الفئة الثانية – «A/T» بنفس المواصات والتجهيزات الموجودة في الفئة السابقة، إضافة إلى أن تلك الفئة زودت بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

وزودت سيارات «أريزو 5» – الفئة الثالثة «H/L» – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فتحة سقف – كاميرا خلفية – شاشة وسائط 7 بوصة – فرش جلد – خاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وغيرها».