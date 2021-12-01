«غبور» ترفع أسعار سيارات «شيري أريزو 5»

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» في مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار سيارات «شيري أريزو 5» بقيمة تتراوح 1000 إلى 3000 جنيه لمختلف الفئات داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن “شيري”، ارتفعت أسعار طرازات “أريزو 5” الفئة الأولى «M/T» إلى 188 ألف جنيه، مقارنة بنحو 185 ألفا سابقا.

وصعدت أسعار طرازات “أريزو 5” الفئة الثانية «A/T» إلى 207 آلاف حنيه، مقابل 205 آلاف.

وقفزت أسعار سيارات “أريزو 5” الفئة الثالثة «H/L» إلى 220 ألف جنيه، مقابل 219 ألفا.

ينتمي طراز «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4572 مم العرض 1825 مم الارتفاع 1482 مم سعة الشنطة الخلفية 340 لترًا

مواصفات شيري أريزو 5

تقدم طرازات «شيري أريزو 5» موديل 2022 الفئة الأولى «مانيوال» ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABSوتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة الجر TCS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال».

زودت ببعض التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح خلفية LED، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وامكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي”، وطي المقاعد الخلفية ، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومدخل AUX وUSB، والتحكم في الراديو من عجلة القيادة».

شيري أريزو 5 موديل 2022

دعمت طرازات «أريزو 5» الفئة الثانية «Baseline» بجميع المواصفات والتجهيزات الموجودة في الفئة السابقة، إضافة إلى أن تلك الفئة زودت بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

وتقدم طرازات «أريزو 5» الفئة الثالثة «H/L» على جميع التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وفرش جلد، وخاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وغيرها».