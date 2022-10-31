«غبور» ترفع أسعار سيارات «شانجان» بنحو 95 ألف جنيه

رفعت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان»، أسعار سيارات شانجان بقيمة تتراوح بين 20 إلى 95 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.
أسعار شانجان ألسفن
الفئة
السعر القديم
السعر الجديد
M/T
245
275
A/T L1
275
305
A/T L2
295
325
القيمة بالألف جنيه
أسعار شانجان CS15
الفئة
السعر القديم
السعر الجديد
الأولى
350
380
الثانية
370
400
القيمة بالألف جنيه
أسعار شانجان إيادو
الفئة
السعر القديم
السعر الجديد
L1
310
330
L2
330
350
القيمة بالألف جنيه
أسعار شانجان CS35
الفئة
السعر القديم
السعر الجديد
الأولى
515
589
الثانية
535
615
الثالثة
560
650
القيمة بالألف جنيه
أسعار شانجان CS55 PLUS
الأولى
السعر القديم
السعر الجديد
الثانية
625
715
الثانية
665
760
الثالثة
705
800
القيمة بالألف جنيه
وتوضح القائمة التالية أحدث أسعار سيارات شانجان في مصر: