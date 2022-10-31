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«غبور» ترفع أسعار سيارات «شانجان» بنحو 95 ألف جنيه

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تقدم طرازات «شانجان C55 Plus» بأسعار تبدأ من 715 ألف جنيه

«غبور» ترفع أسعار سيارات «شانجان» بنحو 95 ألف جنيه
أحمد عوض

أحمد عوض

6:16 م, الأثنين, 31 أكتوبر 22

رفعت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان»، أسعار سيارات شانجان بقيمة تتراوح بين 20 إلى 95 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

أسعار شانجان ألسفن

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
M/T245275
A/T L1275305
A/T L2295325
القيمة بالألف جنيه

أسعار شانجان CS15

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
الأولى350380
الثانية370400
القيمة بالألف جنيه

أسعار شانجان إيادو

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
L1310330
L2330350
القيمة بالألف جنيه

أسعار شانجان CS35

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
الأولى515589
الثانية535615
الثالثة560650
القيمة بالألف جنيه

أسعار شانجان CS55 PLUS

الأولىالسعر القديمالسعر الجديد
الثانية625715
الثانية665760
الثالثة705800
القيمة بالألف جنيه

وتوضح القائمة التالية أحدث أسعار سيارات شانجان في مصر:

أحمد عوض

أحمد عوض

6:16 م, الأثنين, 31 أكتوبر 22