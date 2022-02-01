«غبور» ترفع أسعار سيارات «شانجان ألسفن»

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 181 إلى 217 ألف جنيه

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وانجان، وهافال» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «شانجان ألسفن» بقيمة تتراوح 2000 إلى 2100 جنيه لمختلف الفئات الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «شانجان»، ارتفعت أسعار طرازات «ألسفن» الفئة الأولى «ML L1» إلى 181 ألف جنيه، مقارنة بنحو 179 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «شانجان ألسفن» الفئة الثالنية «DCT L1» إلى 201 ألف جنيه، مقابل 199 ألفًا.

وقدرت طرازات «ألسفن» الفئة الثالثة «DCT L2» إلى 217 ألف جنيه، بدلا من 214.9 ألف جنيه.

زودت سيارات «شانجان ألسفن» – الفئة الأولى – بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة قدرها 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

تقدم السيارة ببعض المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ولمبة شبورة خلفية، ومصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، ومرايات جانبية كهربائية الضبط، عداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وفرش المقاعد من القماش، وجنوط 14 بوصة، وغيرها».

تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 2 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».

دعمت طرازات «شانجان ألسفن» – الفئة الثانية «A/T» – بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 107 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “أوتوماتيك”.

زودت تلك الفئة على مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ولمبة شبورة خلفية».

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، ومرايات كهربائية الضبط عداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، وجنوط 14 بوصة، وغيرها».

وتقدم تلك الفئة بنظام ترفيهي مكون من عدد 2 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها.