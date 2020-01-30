«غبور» تخفض أسعار سيارات هيونداي كريتا 10 آلاف جنيه

تراجعت أسعار الفئة الأولي إلى 333 ألف جنيه بدلا من 434 ألفا سابقا

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي، موزعيها منذ قليل، تخفيض أسعار سيارات هيونداي كريتا بقيمة 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات، علي أن يتم يطبيقها رسميا بداية من فبراير المقبل.

وتراجعت أسعار طرازات هيوندي كريتا الفئة الأولي إلي 333 ألف جنيه، بدلا من 434 ألفا سابقا.

وانخفضت أسعار سيارات “كريتا” الفئة الثانية إلي 353 ألف جنيه، مقارنة بنحو 363 ألفا.

وهبطت أسعار طرازات هيونداي “كريتا” الفئةالثالثة إلي 378 ألف جنيه، مقابل 388 ألفا.

وقدرت أسعار “كريتا” الفئة الرابعة بنحو 398 ألف جنيه، بدلا من 408 آلاف.

وحددت أسعار “كريتا” الفئة الخامسة بقيمة 408 ألف جنيه، مقارنة بنحو 418 ألفا. هيونداي كريتا

وينتمى طراز هيونداي كريتا 2020 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.1 ثانية، التي زودت بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ويبلغ متوسط استهلاك من الوقود نحو 7.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم

زودت سيارات هيونداي كريتا بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والأمان ومن بينها «الوسائد الهوائية للسائق، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، ونظام توزيع إلكترونى للفرامل EBD”.

واحتوت علي فوانيس ضباب أمامية LED، والنظام الذكى لركن السيارة، وحساسات ركن خلفية، وسبلوير خلفى، و جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ونظام زر تشغيل/إيقاف المحرك، وتكييف هواء اوتوماتيك.