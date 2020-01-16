«غبور» تخفض أسعار سيارات هيونداي توسان 25 ألف جنيه

تراجعت الفئة الأولى إلى 399.9 ألف جنيه

خفضت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي، أسعار سيارات هيونداي توسان بقيمة تتراوح بين 20 و25 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالى.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، تراجعت طرازات توسان الفئة الأولى إلى 399.9 ألف جنيه، بدلًا من 424.9 ألف سابقًا.

وتراجعت أسعار سيارات هيونداي توسان الفئة الثانية إلى 429.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 449.9 ألف.

وانخفضت أسعار طرازات “توسان” الفئة الثالثة إلى 454.9 ألف جنيه، مقابل 474.9 ألف.

وقدرت طرازات هيونداى توسان الفئة الرابعة بقيمة 484.9 ألف جنيه، بدلًا من 504.9 ألف.

وحددت أسعار سيارات “توسان” الفئة الخامسة بنحو 489.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 509.9 ألف.

وتنتمى هيونداي توسان لفئة السيارات الرياضية متععدة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 161 نيوتن/ متر. هيونداي توسان

أسعار هيونداي توسان تيربو

كما خفضت مجموعة جي بي غبور أوتو أسعار سيارات هيونداي توسان تيربو الفئة الأولى، لتصل إلى 455 ألف جنيه خلال يناير الحالى، مقابل 478.9 ألف سابقًا.

وتراجعت أسعار هيونداى توسان تيربو الفئة الثانية إلى 509.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 529.9 ألف.

وهبطت أسعار طرازات “توسان” تيربو االفئة الثالثة إلى 514.9 ألف جنيه، مقابل 534.9 ألف.

وسجلت أسعار سيارات هيونداى توسان تيربو الفئة الرابعة إلى 554.9 ألف جنيه، بدلًا من 574.9 ألف.

وقدرت أسعار طرازات “توسان” تيربو الفئة الخامسة بقيمة 559.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 579.9 ألف جنيه.

وتأتى هيونداي توسان «Turbo»، بمحرك سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 175 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر.