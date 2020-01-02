«غبور» تخفض أسعار سيارات هيونداي اكسنت HCI بقيمة 5 آلاف جنيه

تراجعت الفئة الأولى إلى 260 ألف جنيه

خفضت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي، أسعار سيارات هيونداي أكسنت HCI موديل 2020، بقيمة 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالى.

وتراجعت أسعار هيونداي أكسنت HCI الفئة الأولى «GL» إلى 260 ألف جنيه، بدلًا من 265 ألفا سابقًا.

وانخفضت أسعار هيونداي أكسنت الفئة الثانية «SR» إلى 273 ألف جنيه، مقارنة مع 278 ألفا.

وسجلت أكسنت HCI الفئة الثالثة «DAB ABS» نحو 283 ألف جنيه، مقابل 288 ألفا.

وبلغت أسعار سيارات اكسنت الفئة الرابعة «H/L» نحو 313 ألف جنيه، مقابل 318 ألفا سابقًا.

ووصلت أسعار هيونداي أكسنت الفئة الخامسة «Exclusive» إلى 340 ألف جنيه، بدلًا من 345 ألفا.

وينتمي طراز «أكسنت HCI» موديل 2020، لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 125 حصانًا، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/ متر.

وتعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك هيونداي اكسنت HCI موديل 2020، من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم. هيونداي اكسنت

مواصفات هيونداي اكسنت 2020

زودت هيونداي اكسنت HCI موديل 2020 الفئة الأولى بالعديد من المواصفات، والتى من بينها جنوط مقاس 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح أمامية هالوجينية».

أما عن الفئة الثانية فقد زُودت ببعض الكماليات الإضافية عن الفئة السابقة، والتى من أبرزها «فتحة سقف كهربائية، وشاشة متعددة الوسائط 7 بوصة».

فى حين زُودت هيونداي اكسنت الفئة الثالثة ببعض الكماليات الإضافية عن الفئتين الأولى والثانية، والتى من بينها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS».

وتحتوي الفئة الرابعة على بعض الكماليات الإضافية عن الفئات السابقة، والتى من أبرزها «كاميرا خلفية، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن، وفتحة سقف كهربائية».