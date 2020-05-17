«غبور» تخفض أسعار سيارات هيونداي إلنترا 10 آلاف جنيه

أرسلت مجموعة “جي بي غبور أوتو“- الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي”، لشبكة موزعيها – منذ قليل- ، القائمة السعرية الصادرة عن العلامة الكورية “هيونداي”، التى تضمنت تخفيض أسعار سيارات “هيونداي إلنترا” ، بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من غد.

ووفقًا لأسعار «هيونداي»، تراجعت سيارات “إلنترا HD” ذات النسخة المجمعة محليًا الفئة الأولى إلى 229.9 ألف جنيه، بدلًا من 239.9 ألف سابقًا.

وانخفضت أسعار هيونداى إلنترا HD” الفئة الثانية إلى 236.9 ألف جنيه، مقابل 246.9 ألف.

وقدرت أسعار طرازات “إلنترا HD” الفئة الثالثة بنحو 242.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 252.9 ألف .

وهبطت أسعار “هيونداى إلنترا” إلى 249.9 ألف جنيه، مقابل 259.9 ألف.

وحددت أسعار HD” الفئة الخامسة بقيمة 257.9 ألف جنيه، بدلًا من 267.9 ألف.

وينتمي طراز “إلنترا HD» المجمعة محليًا، لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليعطى قوة قدرها 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر، بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

وتعتمد هيونداي إلنترا «HD» على منظومة الجر الأمامي، التى يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

أسعار هيونداي إلنترا AD

كما خفضت مجموعة “جي بي غبور أوتو” أسعار سيارات هيونداي إلنترا “AD” ذات النسخة المستوردة، بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال مايو الحالي.

وتراجعت أسعار سيارات هيونداى إلنترا AD” الفئة الأولى إلى 289.9 ألف جنيه، مقابل 299.9 ألف سابقًا.

وانخفضت أسعار AD” الفئة الثانية إلى 299.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 309.9 ألفا، وهبطت الفئة الثالثة إلى 321.9 ألف جنيه، بدلًا من 331.9 ألف.

وجاءت أسعار طرازات هيونداى «النترا AD» الفئة الرابعة 334.9 ألف جنيه، مقابل 351.9 ألف، وبلغ سعر الفئة الخامسة نحو 354.9 ألف جنيه، بدلًا من 364.9 ألف.

وانخفضت “النترا AD” الفئة السادسة إلى 372.9 ألف جنيه، مقابل 382.9 ألفا.. وقدرت الفئة السابعة بسعر 422.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 432.9 ألفا.

وزودت «إلنترا AD» بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 127 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/متر، بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.