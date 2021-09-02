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«غبور» تخفض أسعار سيارات «شانجان إيدو» 10 آلاف جنيه

لمختلف الفئات في السوق المحلية
المال - خاص 3:44 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 3:44 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

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أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، عن تخفيض أسعار سيارات «شانجان إيدو» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وطبقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «شانجان»، تراجعت أسعار طرازات «إيدو» الفئة الأولى «L1» إلى 215 ألف جنيه، بدلًا من 225 ألفًا سابقًا.

وانخفضت أسعار سيارات «شانجان إيدو» الفئة الثانية «L2» إلى 230 ألف جنيه، مقارنة بنحو 240 ألفًا.

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ينتمي طراز «إيدو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

شانجان ايدو 2022

مواصفات شانجان إيدو

زودت سيارات «شانجان إيدو» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وجهاز تحذير المسافة الخلفية».

ودعمت ببعض التجهيزات الأخرى «جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED، ومصابيح ضباب خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وعداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة المهام، ومخرج كهرباء 12 فولت، فتح باب الشنطة الخلفية كهربائيًا، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، كما تحتوي على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، ومدخل USB، وغيرها».

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تقدم سيارات «شانجان ايدو 2022» الفئة الثانية بكافة المواصفات التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «مثبت سرعة، ومفتاح ذكي، وخاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وحساسات إضاءة أوتوماتيك، وكاميرا خلفية، وسخانات بالمرايات الجانبية، وخاصية التحكم في ارتفاع مقعد السائق».

ودعمت تلك الفئة ببعض الوسائل الترفيهية الأخرى ومنها «شاشة وسائط 10 بوصة، خاصية عرض الهاتف على الشاشة، وبلوتوث، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

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شانجان ايدو 2022
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