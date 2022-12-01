Loading...

«غبور» تخطر موزعيها بزيادة أسعار سيارات «هافال» بنحو 40 ألف جنيه

Loading...

أسعار طرازات «هافال H6» تقفز إلى 900 ألف جنيه

«غبور» تخطر موزعيها بزيادة أسعار سيارات «هافال» بنحو 40 ألف جنيه
المال - خاص

المال - خاص

11:55 ص, الخميس, 1 ديسمبر 22

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة والتى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات هافال H6 وجوليون بقيمة تتراوح بين 25 إلى 40 ألف جنيه لمختلف الفئات.

أسعار هافال جوليون

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Standard595620
Deluxe640665
Deluxe SR675710
High Deluxe705745
القيمة بألالف جنيه

وتنتمي «جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

أسعار هافال H6

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Standard735760
Deluxe780805
Deluxe SR815850
High Deluxe860900
القيمة بألالف جنيه

وتنتمي هافال H6 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

المال - خاص

المال - خاص

11:55 ص, الخميس, 1 ديسمبر 22