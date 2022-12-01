«غبور» تخطر موزعيها بزيادة أسعار سيارات «هافال» بنحو 40 ألف جنيه

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة والتى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات هافال H6 وجوليون بقيمة تتراوح بين 25 إلى 40 ألف جنيه لمختلف الفئات.

أسعار هافال جوليون

الفئة السعر القديم السعر الجديد Standard 595 620 Deluxe 640 665 Deluxe SR 675 710 High Deluxe 705 745 القيمة بألالف جنيه

وتنتمي «جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

أسعار هافال H6

الفئة السعر القديم السعر الجديد Standard 735 760 Deluxe 780 805 Deluxe SR 815 850 High Deluxe 860 900 القيمة بألالف جنيه

وتنتمي هافال H6 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.