«غبور» تخطر موزعيها بزيادة أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB»

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، القائمة السعرية الجديدة التى تضتمن زيادات جديدة في أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2023 بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وصعدت أسعار طرازات هيونداي أكسنت RB موديل 2023 الفئة الأولى «GL» إلى 313 ألف جنيه، مقابل 310 آلاف جنيه.

وارتفعت أسعار سيارات «أكسنت RB» الفئة الثانية «GL SR» إلى 323 ألف جنيه، بدلًا من 320 ألفًا.

وقدرت أسعار طرازات «أكسنت RB» الفئة الثالثة «GL DAB+ABS» بنحو 333 ألف جنيهن مقابل 330 ألفًا.

وحددت أسعار سيارات «أكسنت RB» الفئة الرابعة «GL HL» بنحو 353 ألف جنيه، مقارنة بنحو 350 ألفًا.

وينتمي طراز «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

مواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2023

تقدم سيارات هيونداي أكسنت RB – الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

في حين، تقدم طرازات «أكسنت RB» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى، ومنها «فتحة سقف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

ودعمت سيارات «أكسنت RB» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – مصابيح ضباب أمامية – جهاز تحديد المسافة الخلفية – مثبت سرعة – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد – مقابض داخليه مطلاء من الكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى عن الفئة السابقة، ومن أبرزها «فتحة سقف، وغيرها».